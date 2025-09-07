В результате ночных обстрелов в Киеве погибли женщина и младенец

Последствия обстрела Киева / © Управление ГСЧС Киева

В Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

В сообщении указывается, что среди погибших годовалый ребенок и молодая женщина.

«В Святошинском районе, по предварительной информации, двое погибших — молодая женщина и ребенок до 1 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кличко сообщил, что по состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших.

«Уже 11 пострадавших в результате атаки врага на Киев. 5 из них госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева в результате вероятного сбития вражеского БПЛА произошло возгорание в правительственном здании.

Мы ранее информировали, что Россия целенаправленно нацеливает ударные БПЛА на многоэтажки Киева.