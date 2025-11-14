В результате ночных обстрелов над Киевом образовался смог: что делать (фото)

Смог в Киеве / © ТСН.ua

В результате ночных обстрелов в Киеве возникли пожары, и над городом образовался смог.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

В то же время по состоянию на утро 14 ноября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий.

Ощутимый запах горелого может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.п.) остается низким.

Смог в Киеве / © Sasha Semenyuta / Facebook

После взрывов запах дыма часто ощущается недалеко от мест попадания или там, куда его приносит ветер.

Смог в Киеве / © фото: Мария Максименкова

Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем человек.

Смог в Киеве / © УНИАН

Советы специалистов

Если есть запах дыма в районе, то рекомендуется:

закрыть окна;

по возможности ограничить пребывание на улице;

пить больше воды.

Напомним, в результате ракетно-дроновой атаки в ночь на 14 ноября количество погибших в Киеве возросло до четырех, а количество раненых достигает 27.