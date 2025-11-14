- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 552
- Время на прочтение
- 1 мин
В результате ночных обстрелов над Киевом образовался смог: что делать (фото)
В то же время, в Киеве по состоянию на утро 14 ноября уровень загрязненности воздуха очень низкий, радиационный фон — в норме.
В результате ночных обстрелов в Киеве возникли пожары, и над городом образовался смог.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.
В то же время по состоянию на утро 14 ноября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий.
Ощутимый запах горелого может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.п.) остается низким.
После взрывов запах дыма часто ощущается недалеко от мест попадания или там, куда его приносит ветер.
Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем человек.
Советы специалистов
Если есть запах дыма в районе, то рекомендуется:
закрыть окна;
по возможности ограничить пребывание на улице;
пить больше воды.
Напомним, в результате ракетно-дроновой атаки в ночь на 14 ноября количество погибших в Киеве возросло до четырех, а количество раненых достигает 27.