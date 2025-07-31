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- Киев
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В результате ночной атаки в Киеве частично перекрыто движение транспорта: перечень улиц
Последствия российского комбинированного удара по Киеву зафиксированы почти на 30 локациях, общественный транспорт курсирует с изменениями движения, перекрыт ряд улиц.
В результате ночной атаки в Киеве частично перекрыто движение транспорта.
Об этом сообщает Киев city.
Изменения движения общественного транспорта
Пассажирский транспорт курсирует с изменениями движения:
▫️автобус № 69 в направлении ст. м. «Дворец спорта» — ул. Василия Кучера — ул. Владимира Покотило — просп. Леся Курбаса, далее по собственному маршруту;
▫️троллейбус № 27 в направлении ст. «Киев-Волынский» — в Индустриальный путепровод;
▫️автобус № 9 в направлении ул. Вахтанга Кикабидзе и автобус №14-Т в направлении просп. Отрадный — ул. Академика Шалимова — просп. Любомира Гузара, далее по собственным маршрутам;
▫️автобус № 2 — просп. Отрадный без заезда на ст. Киев-Волынский.
Какие улицы перекрыты
По информации Патрульной полиции, также перекрыты улицы:
▪️ул. Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
▪️пер. Юрия Матущака (от перекрестка с ул. Волноваской);
▪️ул. Ивана Дзюбы (от перекрестка с ул. Василия Доманицкого до перекрестка с ул. Василия Кучера);
▪️ул. Пост-Волынской (от перекрестка с просп. Отрадным до перекрестка с ул. Новополевой);
▪️ул. Академика Шалимова (от перекрестка с ул. Залесной);
▪️ул. Волновахской (от перекрестка с бульв. Вацлава Гавела).
Напомним, всего по Киеву есть последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский.