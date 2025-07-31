В результате ночной атаки в Киеве частично перекрыто движение транспорта: перечень улиц

В Киеве частично перекрыто движение транспорта / © ТСН

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В результате ночной атаки в Киеве частично перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает Киев city.

Изменения движения общественного транспорта

Пассажирский транспорт курсирует с изменениями движения:

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▫️автобус № 69 в направлении ст. м. «Дворец спорта» — ул. Василия Кучера — ул. Владимира Покотило — просп. Леся Курбаса, далее по собственному маршруту;

▫️троллейбус № 27 в направлении ст. «Киев-Волынский» — в Индустриальный путепровод;

▫️автобус № 9 в направлении ул. Вахтанга Кикабидзе и автобус №14-Т в направлении просп. Отрадный — ул. Академика Шалимова — просп. Любомира Гузара, далее по собственным маршрутам;

▫️автобус № 2 — просп. Отрадный без заезда на ст. Киев-Волынский.

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Какие улицы перекрыты

По информации Патрульной полиции, также перекрыты улицы:

▪️ул. Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);

▪️пер. Юрия Матущака (от перекрестка с ул. Волноваской);

▪️ул. Ивана Дзюбы (от перекрестка с ул. Василия Доманицкого до перекрестка с ул. Василия Кучера);

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▪️ул. Пост-Волынской (от перекрестка с просп. Отрадным до перекрестка с ул. Новополевой);

▪️ул. Академика Шалимова (от перекрестка с ул. Залесной);

▪️ул. Волновахской (от перекрестка с бульв. Вацлава Гавела).

Напомним, всего по Киеву есть последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский.

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