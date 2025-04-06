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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
3821
Время на прочтение
1 мин

В результате атаки РФ в Киеве вспыхнули пожары в двух районах

Стали известны первые подробности и последствия баллистической атаки в Киев.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

В результате вражеской атаки 6 апреля 2025 года зафиксировано возгорание в Дарницком и Оболонском районах Киева.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

На место направляются спасатели.

Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.

Также зафиксирован вызов медиков в Дарницком и Оболонском районах столицы. Бригада следует на место.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

"Предварительно падение обломков в двух местах в Оболонском районе столицы. Территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на места", - добавил позже Виталий Кличко.

Дата публикации
Количество просмотров
3821
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