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- Киев
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В результате атаки РФ в Киеве вспыхнули пожары в двух районах
Стали известны первые подробности и последствия баллистической атаки в Киев.
В результате вражеской атаки 6 апреля 2025 года зафиксировано возгорание в Дарницком и Оболонском районах Киева.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
На место направляются спасатели.
Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.
Также зафиксирован вызов медиков в Дарницком и Оболонском районах столицы. Бригада следует на место.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
"Предварительно падение обломков в двух местах в Оболонском районе столицы. Территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на места", - добавил позже Виталий Кличко.