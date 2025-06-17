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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В результате атаки РФ повреждены общежития Киевского авиационного института — СМИ

В результате ночной атаки РФ в Киеве дроны попали общежитие Киевского авиационного института, нанеся повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В результате атаки РФ 17 июня 2025 года повреждены общежития Киевского авиационного института.

Об этом сообщила и.о. ректора Ксения Семенова в комментарии для Общественного .

Зафиксированное попадание ударными беспилотниками в 10-е общежитие, еще в трех взрывных волнах повредило окна.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .

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