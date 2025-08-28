- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1104
- Время на прочтение
- 1 мин
В результате атаки РФ на Киев есть пострадавшие: под обстрелом оказались четыре района столицы
В столице идет работа экстренных служб в нескольких районах после ночной атаки.
Экстренные службы работают в трех районах столицы после мощной атаки РФ на Киев 28 августа 2025 года.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко .
Предварительно:
Медики госпитализировали четырех пострадавших.
В Дарницком повреждены 2 жилых дома.
Также тушат пожар в нежилой застройке.
В Днепровском – падение обломков на трехэтажное офисное здание. Есть возгорание.
Также пожар в многоэтажном здании.
В Шевченковском – пострадала нежилая застройка, пожар в жилом доме. Также повреждено офисное здание.
В Соломенском районе пожар в частном доме.
Экстренные службы работают на местах.
Не оставляйте укрытий!
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение обломков на жилые дома, горит детсад .