ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1104
Время на прочтение
1 мин

В результате атаки РФ на Киев есть пострадавшие: под обстрелом оказались четыре района столицы

В столице идет работа экстренных служб в нескольких районах после ночной атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Экстренные службы работают в трех районах столицы после мощной атаки РФ на Киев 28 августа 2025 года.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко .

Предварительно:

  • Медики госпитализировали четырех пострадавших.

  • В Дарницком повреждены 2 жилых дома.

Также тушат пожар в нежилой застройке.

  • В Днепровском – падение обломков на трехэтажное офисное здание. Есть возгорание.

Также пожар в многоэтажном здании.

  • В Шевченковском – пострадала нежилая застройка, пожар в жилом доме. Также повреждено офисное здание.

  • В Соломенском районе пожар в частном доме.

Экстренные службы работают на местах.

Не оставляйте укрытий!

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение обломков на жилые дома, горит детсад .

Дата публикации
Количество просмотров
1104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie