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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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450
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В результате атаки БпЛА в Киеве пострадал известный ТРЦ: детали

Под удар РФ в Оболонском районе попал торгово-развлекательный комплекс DREAM TOWN.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Из-за ку БпЛА в Киеве пострадал известный ТРЦ

Из-за ку БпЛА в Киеве пострадал известный ТРЦ

В воскресенье, 4 мая, российские войска ударили по Киеву беспилотниками. Есть немало повреждений жилых домов, автомобилей и, в частности, ТРЦ DREAM TOWN.

Об этом сообщает глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

По данным РГА, в настоящее время завершаются следственно-оперативные действия и начинается уборка улиц и придомовых территорий.

"В 12:00 ждем всех, чье имущество получило повреждения, на 3-м этаже нашей администрации, в кабинете 300. Всем будет предоставлено разъяснение относительно дальнейших действий. Мы рядом с вами и обеспечим индивидуальную связь для дальнейшей коммуникации", - отметил он.

Напомним, ночью 4 мая армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Есть по меньшей мере 11 пострадавших , среди них — двое детей.

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Дата публикации
Количество просмотров
450
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