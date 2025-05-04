В результате атаки БпЛА в Киеве пострадал известный ТРЦ: детали

Из-за ку БпЛА в Киеве пострадал известный ТРЦ

Реклама

В воскресенье, 4 мая, российские войска ударили по Киеву беспилотниками. Есть немало повреждений жилых домов, автомобилей и, в частности, ТРЦ DREAM TOWN.

Об этом сообщает глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

По данным РГА, в настоящее время завершаются следственно-оперативные действия и начинается уборка улиц и придомовых территорий.

Реклама

"В 12:00 ждем всех, чье имущество получило повреждения, на 3-м этаже нашей администрации, в кабинете 300. Всем будет предоставлено разъяснение относительно дальнейших действий. Мы рядом с вами и обеспечим индивидуальную связь для дальнейшей коммуникации", - отметил он.

Напомним, ночью 4 мая армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Есть по меньшей мере 11 пострадавших , среди них — двое детей.