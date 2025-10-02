В результате атаки БпЛА на Киевщине мужчина получил ранения

Shahed / © MIL.IN.UA

Реклама

В Киевской области в результате очередной вражеской атаки получил ранения мирный житель.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВ Николай Калашник.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Бучанском районе травмирован человек. У мужчины 50 лет обломочное ранение правой голени. В настоящее время он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил он.

Реклама

Глава области подчеркнул, что враг намеренно атакует мирные населенные пункты, пытаясь «уничтожить саму жизнь».

Ранее сообщалось, что на Черниговщине и в городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара, нанесенного сегодня, 1 октября, около 16:00.

Мы ранее информировали, что в Минэнерго рассказали об уровне радиации на ЧАЭС после трехчасового блекаута.