В ресторане Ирпеня после обстрела РФ включили российскую музыку: детали скандала

Скандал из-за российской музыки в Ирпене / © Полиция Киевской области

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В одном из ресторанов Ирпеня под Киевом звучала русская музыка сразу через несколько часов после массированного обстрела столицы российскими войсками.

Информацию о случившемся правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей, передает полиция Киевской области.

«В телеграмм-каналах появилось видео, на котором в одном из ресторанов Ирпеня громко раздается музыка российской исполнительницы. Правоохранители оперативно установили, что музыкальное сопровождение включено администратором заведения», — говорится в сообщении.

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Полиция Киевщины отмечает необходимость соблюдения норм поведения в публичных местах.

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