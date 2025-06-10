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- Киев
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В ресторане Ирпеня после обстрела РФ включили российскую музыку: детали скандала
В одном из ресторанов Ирпеня звучала русская музыка, включенная администратором заведения.
В одном из ресторанов Ирпеня под Киевом звучала русская музыка сразу через несколько часов после массированного обстрела столицы российскими войсками.
Информацию о случившемся правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей, передает полиция Киевской области.
«В телеграмм-каналах появилось видео, на котором в одном из ресторанов Ирпеня громко раздается музыка российской исполнительницы. Правоохранители оперативно установили, что музыкальное сопровождение включено администратором заведения», — говорится в сообщении.
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