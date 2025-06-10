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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В ресторане Ирпеня после обстрела РФ включили российскую музыку: детали скандала

В одном из ресторанов Ирпеня звучала русская музыка, включенная администратором заведения.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Скандал из-за российской музыки в Ирпене

Скандал из-за российской музыки в Ирпене / © Полиция Киевской области

В одном из ресторанов Ирпеня под Киевом звучала русская музыка сразу через несколько часов после массированного обстрела столицы российскими войсками.

Информацию о случившемся правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей, передает полиция Киевской области.

«В телеграмм-каналах появилось видео, на котором в одном из ресторанов Ирпеня громко раздается музыка российской исполнительницы. Правоохранители оперативно установили, что музыкальное сопровождение включено администратором заведения», — говорится в сообщении.

Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу и составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Полиция Киевщины отмечает необходимость соблюдения норм поведения в публичных местах.

Ранее в Киевской области директор школы уволили с должности за использование русского языка.

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