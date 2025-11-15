В полиции показали, как сбили вражеский беспилотник над Киевом (видео)

Беспилотники

В ночь на 14 ноября мобильная огневая группа точным выстрелом уничтожила атакующий Киев российский беспилотник.

Об этом пишет полиция Киева.

Минувшей ночью враг снова направил свои беспилотники на Киев. В защиту города вместе с силами противовоздушной обороны стали мобильные огневые группы полиции.

Правоохранителям удалось сбить одну из враждебных целей.

«Меткий выстрел — и минус еще один дрон окупантов», — говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что продолжают стоять на страже безопасности киевлян и усиливать воздушный щит столицы.

«Работаем 24/7, стоим на страже и помогаем усиливать воздушную оборону столицы», — отметили в полиции.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские кафиры устроили очередной массированный комбинированный удар. В общей сложности враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.