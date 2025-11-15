- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 1 мин
В полиции показали, как сбили вражеский беспилотник над Киевом (видео)
Дрон сбила мобильная огневая группа.
В ночь на 14 ноября мобильная огневая группа точным выстрелом уничтожила атакующий Киев российский беспилотник.
Об этом пишет полиция Киева.
Минувшей ночью враг снова направил свои беспилотники на Киев. В защиту города вместе с силами противовоздушной обороны стали мобильные огневые группы полиции.
Правоохранителям удалось сбить одну из враждебных целей.
«Меткий выстрел — и минус еще один дрон окупантов», — говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что продолжают стоять на страже безопасности киевлян и усиливать воздушный щит столицы.
«Работаем 24/7, стоим на страже и помогаем усиливать воздушную оборону столицы», — отметили в полиции.
Напомним, в ночь на 14 ноября российские кафиры устроили очередной массированный комбинированный удар. В общей сложности враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.