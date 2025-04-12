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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
142
Время на прочтение
2 мин

В полиции объяснили, за что задержали футболиста Алиева в Киеве: видео

После инцидента Александр Алиев категорически отрицал, что был подшофе.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Задержанная полицией пара

Задержанная полицией пара / © Патрульная полиция Киева

В патрульной полиции объяснили, за что задержали бывшего полузащитника «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева в Соломенском районе Киева.

Патрулируя на бульваре Чоколевском, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes, сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

«Общаясь с патрульными, водитель и пассажир нецензурно высказывались и агрессивно вели себя. По законному требованию полицейских прекратить противоправные действия — не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили очевидные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок, рассказали в полиции. — Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов».

Патрульные отметили, что пассажирка залезла на служебный автомобиль, чтобы воспрепятствовать действиям полицейских.

«Обоих граждан мы задержали и доставили в полицейский участок», — добавили патрульные.

На водителя патрульные составили:

  • протокол задержания;

  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление

  • транспортным средством в состоянии опьянения);

  • протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство);

  • вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

На пассажирку полицейские составили:

  • протокол задержания;

  • протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство);

  • вынесли постановление по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде)

  • постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП, поскольку горожанка вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что их помощь не нуждается.

В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

Напомним, в Киеве патрульная полиция задержала Алиева с применением наручников . Александр Алиев после инцидента вышел на связь и возразил, что был в состоянии алкогольного опьянения.

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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