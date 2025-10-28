ТСН в социальных сетях

В Подольском районе Киева мужчина устроил стрельбу возле дома, есть пострадавшие (фото)

Пьяная ссора в Киеве закончилась стрельбой.

Изъятое оружие нападавшего

Изъятое оружие нападавшего / © Полиция Киева

В Киеве, в Подольском районе, выпивший мужчина открыл стрельбу возле жилого дома. Двое прохожих получили ранения

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.

По данным следствия, стрельба произошла поздно вечером на проспекте Европейского Союза. По словам правоохранителей, мужчина распивал алкоголь с друзьями и начал ссору с людьми на улице. Во время конфликта он достал пистолет и выстрелил в сторону двух мужчин.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

После инцидента нападавший скрылся, но полицейские быстро его нашли. В квартире задержанного изъяли травматическое оружие. 40-летнему мужчине уже объявлено о подозрении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Иорданской неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в местного жителяи скрылся с места происшествия.

