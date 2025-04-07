- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве водитель BMW устроил "дрифт" и чуть не сбил остановку (фото)
В результате аварии никто не пострадал.
На бульваре Михновского в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием BMW.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Предварительно установлено, что водитель не смог справиться с управлением и въехал в дорожный знак. Поэтому автомобиль продолжил неконтролируемое движение и остановился на зеленой зоне.
Инспекторы провели с нарушителем профилактическую беседу и составили на него протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), а также вынесли постановление по ст. 126 (Управление без документов) КУоАП. Дальнейшее решение по делу примет суд.
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты рассказали, где сидеть в машине, чтобы выжить в случае ДТП.