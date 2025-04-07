В Киеве водитель BMW устроил "дрифт" и чуть не сбил остановку (фото)

ДТП / © скриншот с видео

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На бульваре Михновского в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием BMW.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Предварительно установлено, что водитель не смог справиться с управлением и въехал в дорожный знак. Поэтому автомобиль продолжил неконтролируемое движение и остановился на зеленой зоне.

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Инспекторы провели с нарушителем профилактическую беседу и составили на него протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), а также вынесли постановление по ст. 126 (Управление без документов) КУоАП. Дальнейшее решение по делу примет суд.

© Патрульная полиция Киева

© Патрульная полиция Киева

© Патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты рассказали, где сидеть в машине, чтобы выжить в случае ДТП.