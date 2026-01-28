- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Киевщину
В результате очередной атаки со стороны России пострадала Белогородская община Киевской области.
В результате вражеской атаки в ночь на 28 января на Киевщину пострадала Белогородская община.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, поврежден многоэтажный жилой дом. Возник пожар кровли и верхнего этажа здания.
«Поврежден многоэтажный жилой дом. Произошел пожар кровли и верхнего этажа», — отметил Калашник.
На месте происшествия работают спасатели.
В настоящее время проводится эвакуация жителей поврежденного дома, людям оказывают необходимую первоочередную помощь.
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 января враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.