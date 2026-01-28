ТСН в социальных сетях

В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Киевщину

В результате очередной атаки со стороны России пострадала Белогородская община Киевской области.

Обстрел Киевщины

Обстрел Киевщины / © MIL.IN.UA

В результате вражеской атаки в ночь на 28 января на Киевщину пострадала Белогородская община.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, поврежден многоэтажный жилой дом. Возник пожар кровли и верхнего этажа здания.

«Поврежден многоэтажный жилой дом. Произошел пожар кровли и верхнего этажа», — отметил Калашник.

На месте происшествия работают спасатели.

В настоящее время проводится эвакуация жителей поврежденного дома, людям оказывают необходимую первоочередную помощь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 января враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

