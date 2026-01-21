В Офисе президента нет отопления: сотрудников просят не включать электрообогреватели — детали

В ОП сообщили об отсутствии отопления и ограничении использования электроприборов / © Getty Images

В здании Офиса президента Украины на 21 января нет отопления, а работников просят воздержаться от использования электрообогревателей.

Об этом сообщила советница руководителя ОП Виктория Страхова в Facebook.

По ее словам, условия работы остаются сложными из-за низкой температуры в помещениях. Она отметила, что в ее рабочем кабинете в солнечный день температура достигает примерно +13 °C, что все же теплее, чем в коридорах и других кабинетах.

Страхова подчеркнула, что ситуация в Офисе президента лучше, чем у многих жителей столицы, которые сейчас остаются без отопления и электроснабжения. По ее словам, в некоторых квартирах температура приближается к нулю.

Также советница сообщила, что в ОП распространили внутреннее обращение с просьбой не использовать электрические обогреватели из-за сложной ситуации в энергосистеме. Работники вынуждены работать в теплой одежде и искать альтернативные способы согреться.

Напомним, в энергосистеме Украины критическая ситуация после последних обстрелов. Энергетики пока не могут обеспечить стабильное электроснабжение из-за значительных повреждений инфраструктуры и пиковой нагрузки на сети.

Ситуация по Киеву остается крайне сложной, продолжаются экстренные отключения. Графики так же бездействуют. В Днепровском и Деснянском районах чуть больше 40 тыс. жителей остаются без подключения после последнего обстрела.