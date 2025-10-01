ТСН в социальных сетях

В одном из районов Киева вспыхнул пожар: что известно

Угрозы распространения огня в Киеве отсутствуют.

Пожар в Киеве

В Киеве 1 октября произошел пожар в здании. Возгорание зафиксировали в Голосеевском районе столицы.

Кадры публикуют в Сети.

В ГСЧС сообщили, что вспыхнуло отселенное здание, площадь возгорания - около 40 квадратных метров. Предварительно, без пострадавших.

Добавляется, что угроза распространения пламени не фиксируется.

Ранее 6-летний мальчик устроил пожар в строительном гипермаркете.

«Пока супруги осуществляли закупки, их 6-летний сын, оставшись без присмотра, взял с прилавка зажигалку и поджег ею картонную коробку с креслом. Огонь мгновенно разгорелся и охватил еще несколько стеллажей с товарами. К счастью, никто не пострадал», – рассказали в полиции.

