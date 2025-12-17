В одном из районов Киева произошло подтопление: что известно

Подтопление в Киеве

В Киеве затопило одну из улиц в Днепровском районе. Специалисты водоканала работают над локализацией утечки, образовавшейся на проезжей части по бульвару Верховной Рады, 10.

Об этом сообщают местные паблики.

В Днепровском районе Киева потоп

Из-за аварийной ситуации понижено давление водоснабжения в сетях левобережной части города. Над ликвидацией утечки работают две аварийно-ремонтные бригады.

В настоящее время остановлено движение общественного транспорта по бульвару Верховной Рады.

Также обнародованы кадры подтопления в районе станции метро Дарница. Очевидцы отмечают: воды ежеминутно становится все больше, перейти на дорогу просто невозможно. По данным местных телеграмм-каналов, у жилого комплекса «Галактика» в направлении Березняков лишь через час образовалось масштабное подтопление.

Причины резкого поднятия уровня воды выясняются. Вероятно, это произошло из-за прорыва системы водоотведения.

Движение транспорта значительно усложнено. Водителей призывают быть осторожными и по возможности обходить подтопленный участок.

В Киевводоканале добавляют, что на месте уже работают две бригады, пытающиеся перекрыть воду, чтобы остановить утечку.

Как сообщили в КГГА, в Днепровском районе на бульваре Верховной Рады произошел порыв водопроводной сети. Зафиксировано повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм.

«На месте уже работает аварийная бригада „Киевводоканала“ и специалисты ШЭУ Днепровского района», — говорится в сообщении.

Общественный транспорт курсирует по-прежнему.

Ранее во Львове произошла еще одна авария на магистральном водопроводе. Речь идет о районе села Домажир. Из-за повреждения трубопровода при наполнении системы резко упало давление воды, что повлекло за собой перебои в водоснабжении города.