
-
Киев
- Киев
465
- 465
2 мин
- 2 мин
В одном из районов Киева произошло подтопление: что известно
Бульвар Верховной Рады в Киеве затопило.
В Киеве затопило одну из улиц в Днепровском районе. Специалисты водоканала работают над локализацией утечки, образовавшейся на проезжей части по бульвару Верховной Рады, 10.
Об этом сообщают местные паблики.
Из-за аварийной ситуации понижено давление водоснабжения в сетях левобережной части города. Над ликвидацией утечки работают две аварийно-ремонтные бригады.
В настоящее время остановлено движение общественного транспорта по бульвару Верховной Рады.
Также обнародованы кадры подтопления в районе станции метро Дарница. Очевидцы отмечают: воды ежеминутно становится все больше, перейти на дорогу просто невозможно. По данным местных телеграмм-каналов, у жилого комплекса «Галактика» в направлении Березняков лишь через час образовалось масштабное подтопление.
Причины резкого поднятия уровня воды выясняются. Вероятно, это произошло из-за прорыва системы водоотведения.
Движение транспорта значительно усложнено. Водителей призывают быть осторожными и по возможности обходить подтопленный участок.
В Киевводоканале добавляют, что на месте уже работают две бригады, пытающиеся перекрыть воду, чтобы остановить утечку.
Как сообщили в КГГА, в Днепровском районе на бульваре Верховной Рады произошел порыв водопроводной сети. Зафиксировано повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм.
«На месте уже работает аварийная бригада „Киевводоканала“ и специалисты ШЭУ Днепровского района», — говорится в сообщении.
Общественный транспорт курсирует по-прежнему.
Ранее во Львове произошла еще одна авария на магистральном водопроводе. Речь идет о районе села Домажир. Из-за повреждения трубопровода при наполнении системы резко упало давление воды, что повлекло за собой перебои в водоснабжении города.