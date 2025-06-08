В небе над Киевщиной появились вражеские беспилотники: что известно

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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Вечером в воскресенье, 8 июня, в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Об этом сообщилив Киевской областной военной администрации.

«Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении.

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Жителей области просят находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ в 22:20 уточнили информацию о движении российских беспилотников.

В частности, группы вражеских дронов движутся на востоке, западе и в центре Черниговщины курсом на Киевщину. Кроме того, группа «Шахедов» на севере Киевщины движется курсом на запад, а на юге Киевщины — курсом на юго-запад.

Напомним, в результате вражеской атаки на Киев в ночь на 6 июня погибли три человека, еще более 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

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