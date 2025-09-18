- Дата публикации
В небе над Киевом зафиксирована угроза: работает ПВО, горожан призывают оставаться в укрытиях
В небе над Киевом зафиксирована угроза. В городе работает противовоздушная оборона. Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою тревоги.
В Киеве продолжается воздушная тревога. Зафиксирована угроза в небе над столицей.
Об этом рассказали представители властей.
Силы противовоздушной обороны работают по враждебным целям. Жителей призывают соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.
Официальный отбой тревоги будет объявлен после ликвидации опасности.