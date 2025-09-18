ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
264
Время на прочтение
1 мин

В небе над Киевом зафиксирована угроза: работает ПВО, горожан призывают оставаться в укрытиях

В небе над Киевом зафиксирована угроза. В городе работает противовоздушная оборона. Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою тревоги.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В Киеве продолжается воздушная тревога. Зафиксирована угроза в небе над столицей.

Об этом рассказали представители властей.

Силы противовоздушной обороны работают по враждебным целям. Жителей призывают соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

Официальный отбой тревоги будет объявлен после ликвидации опасности.

