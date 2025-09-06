- Дата публикации
В небе над Киевом уничтожают вражеские "Шахеды": работает ПВО
В КГВА призывают жителей столицы оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Вечером в субботу, 6 августа, во время объявленной воздушной тревоги в небе над Киевом средства противовоздушной обороны начали отражать атаку вражеских «Шахедов».
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
«Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом», — говорится в сообщении.
В 21:47 значительную часть Украины охватила масштабная воздушная тревога, которая стала уже третьей в течение этих суток.
В Воздушных силах сообщили о вражеском БпЛА в районе Броваров, который двигался в направлении украинской столицы.
Напомним, 6 сентября российские дроны атаковали Запорожье, в результате ударов беспилотников произошли пожары и разрушения. Ранены по меньшей мере четыре жителя города.