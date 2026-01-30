В Музее войны в Киеве демонтировали советские надписи: как выглядит заведение теперь (фото)

В Музее войны в Киеве демонтировали советские надписи / © Министерство культуры Украины

Из скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне убрали оставшиеся русскоязычные надписи с советского периода. Демонтаж прошел в рамках системной программы по деколонизации и очистке публичного пространства от идеологических наслоений тоталитарного режима.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Это важный шаг к устранению пропагандистских маркеров тоталитарного режима. Мы последовательно освобождаем публичное пространство от имперских нарративов», — отметил заместитель Министра культуры Иван Вербицкий.

Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук отметил недопустимость сохранения русскоязычных текстов во времена полномасштабной войны. По его словам, старые надписи не только ретранслируют вражескую пропаганду, но и служат для агрессора инструментом обоснования нападения на Украину.

Как сообщили в Минкульте, заведение проводит масштабную работу по пересмотру исторических контекстов и акцентов. Музей официально отказывается от советских интерпретаций, предлагая посетителям современный и критический взгляд на события Второй мировой войны. Процесс деколонизации включает не только демонтаж объектов, но и полное обновление визуальных решений, научных комментариев и концептуальных подходов к подаче материала.

В Музее войны в Киеве демонтировали советские надписи. / © Министерство культуры Украины

