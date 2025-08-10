В многоэтажке Киева бушевал пожар: есть жертва

Пожар в Киеве

В многоэтажке Киева бушевал пожар. К сожалению, погиб человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как стало известно, возгорание произошло сегодня ночью, 10 августа, в одной из квартир на 4 этаже пятиэтажки в Днепровском районе. Во время тушения пожара из-за сильного задымления с верхних этажей были эвакуированы 3 человека.

"К сожалению, в одной из квартир было обнаружено тело женщины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:53 пожар ликвидирован. Пока причина неизвестна, ее устанавливают соответствующие службы и правоохранители.

Ранее в Деснянском районе Киева спасатели ликвидировали пожар, сопровождавшийся громким взрывом и ставший основанием для слухов о ЧП на столичной ТЭЦ.

Как уточнили спасатели, сообщение о пожаре на улице Пуховской поступило 6 июля в 16.13.

По данным ГСЧС, на открытой местности загорелась бытовка, с последующим распространением огня на расположенную рядом техническую емкость. Пожар ликвидирован в 17:11 на площади в 100 кв. м.