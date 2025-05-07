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- Киев
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В метро Киева произошло возгорание: что известно
Риска пожара на киевской станции метро нет.
В метро Киева 7 мая произошло возгорание. Его зафиксировали на станции "Арсенальная".
Об этом сообщили ТСН.ua.
Как отмечается, произошло задымление с кратковременным возгоранием из-за дефекта в закарнизной лампе. Ситуация оперативно локализована.
Специалисты метрополитена сразу прибыли и устранили угрозу. Окончательные причины выясняются.
Станция "Арсенальная" работает в обычном режиме, безопасность пассажиров гарантирована.
Напомним, в Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода на бульваре Николая Михновского. Из-за аварии кипятков затопил тротуары и попал к переходу станции метро «Зверинецкая».