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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
858
Время на прочтение
1 мин

В метро Киева произошло возгорание: что известно

Риска пожара на киевской станции метро нет.

Авторы публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Метро

Метро / © Полиция Киева / Facebook

В метро Киева 7 мая произошло возгорание. Его зафиксировали на станции "Арсенальная".

Об этом сообщили ТСН.ua.

Как отмечается, произошло задымление с кратковременным возгоранием из-за дефекта в закарнизной лампе. Ситуация оперативно локализована.

Специалисты метрополитена сразу прибыли и устранили угрозу. Окончательные причины выясняются.

Станция "Арсенальная" работает в обычном режиме, безопасность пассажиров гарантирована.

Напомним, в Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода на бульваре Николая Михновского. Из-за аварии кипятков затопил тротуары и попал к переходу станции метро «Зверинецкая».

Дата публикации
Количество просмотров
858
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