В метро Киева произошла почти голливудская погоня: какая причина

В метро Киева пассажир использовал баллончик с газом раздражающего действия против полицейского. Инцидент произошел в вагоне поезда, прибывающего на станцию «Минская».

Об этом сообщает ТСН.

Детали происшествия в метро Киева

В Сети публикуют видео, на котором можно увидеть, что полицейский пытается задержать пассажира, который с ногами вылез на сиденье. На полу вагона напротив двери лежат фуражка полицейского и, вероятно, рация или видеорегистратор. Это свидетельствует о том, что спор мог начаться с этого места.

Молодой человек неожиданно вырывается, дважды применяет газ в лицо милиционеру и убегает, когда поезд прибыл на станцию «Минская». Другие пассажиры быстро выходят из вагона, стараясь не вдохновляться газом.

В полиции Киева рассказали подробности инцидента.

Полицейский нес службу в вестибюле метро станции «Почайна», где впоследствии увидел, как неизвестный мужчина перепрыгнул турникет и забежал в вагон. Туда забежал и милиционер. Впоследствии поезд отправился на станцию «Минская».

«Правоохранитель его догнал и при задержании последний применил к сотруднику полиции газ раздражительного действия, после чего скрылся», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Там добавляют, что личность нарушителя устанавливается. Решают также вопросы правовой квалификации.

Дата публикации 16:56, 23.03.26

В Киеве на станции метро «Минская» обнаружили тело 64-летнего мужчины, которому внезапно стало плохо. По данным полиции, он зашел на станцию вместе с женой и потерял сознание еще на платформе. Медики прибыли по вызову, однако спасти его не успели. Стражи порядка отметили, что мужчина умер до приезда скорой помощи, предварительно без признаков насильственной смерти.

Ранее в вагоне киевского метро между пассажирами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку на глазах у других пассажиров. После фразы «А ты воевал?» конфликт обострился. Один из них упал на пол, задев других людей. Инцидент зарегистрировала полиция.