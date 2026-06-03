В метро Киева после скандала с палатками обратились к людям с предупреждением: что брать в укрытие

Палатки на платформах: массированная атака на Киев спровоцировала споры из-за «частных укрытий» в метро / © Associated Press

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В Киеве в соцсетях разгорелась дискуссия из-за палаток, которые горожане ставят на станциях метро во время воздушных тревог. Особенно этот спор стал актуальным в ночь на 2 июня во время массированного обстрела Киева. Тогда на станциях столичного метро находились более 41 000 человек, из которых почти 4 500 — дети, и не всем хватило места в подземке.

Представитель метрополитена Оксана Никифорук в комментарии «Киев 24» напомнила, что на платформах прохладно — около 17–19 градусов, поэтому стоит иметь теплую одежду, воду, термос и необходимые лекарства. В то же время она призывает пассажиров просить не приносить крупногабаритные вещи, особенно палатки, занимающие много места.

Также она предупредила, что во время ночных тревог менее загруженными могут быть центральные станции, в частности, «Золотые ворота», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

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«Если вы используете станцию метро как укрытие и едете к нему, то здесь советуем воспользоваться, например, „Золотыми Воротами“, если вы где-нибудь в районе Лукьяновской или Дорогожич. Так же можно Майдан Незалежности, Крещатик, Площадь Украинских Героев использовать. Это позволит немного распределить нагрузку между нашими работниками, которые каждую ночь дежурят на станциях метро», — сказала спикер.

Ранее сообщалось, что киевлянам в метро могут запретить спать в палатках во время тревог.

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