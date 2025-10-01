В метро Киева пассажир упал на пути: что известно

Метро

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве на станции метро «Позняки» человек упал на колеи. Движение станцией закрыли.

Об этом сообщает КГГА.

В настоящее время движение поездов по «зеленой» ветке осуществляется между станциями «Сырец» — «Осокорки» и «Красный хутор» — «Харьковская»

Реклама

На место происшествия следуют соответствующие службы.

Добавляется, что об изменениях и возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.

Впоследствии движение поездов по «зеленой» линии метро возобновлено в обычном режиме.

«Пассажир оперативно изъяли из колеи и передали врачам скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Реклама

Ранее подобный инцидент произошел на станции метро «Лыбидская». Там человек упал на колеи в тоннеле. Очевидцы слышали крики.

«Юноша, 2006 года рождения, ехал „зацепом“ между вагонами поезда, не удержался и упал на пути в тоннеле на станции „Лыбидская“, — рассказали в полиции.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и передали медикам. Какие именно травмы получил парень и в каком состоянии пока неизвестно.