В метро Киева пассажир упал на пути: что известно
Пострадавший, оказавшийся на путях метро в Киеве, передан медикам.
В Киеве на станции метро «Позняки» человек упал на колеи. Движение станцией закрыли.
Об этом сообщает КГГА.
В настоящее время движение поездов по «зеленой» ветке осуществляется между станциями «Сырец» — «Осокорки» и «Красный хутор» — «Харьковская»
На место происшествия следуют соответствующие службы.
Добавляется, что об изменениях и возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.
Впоследствии движение поездов по «зеленой» линии метро возобновлено в обычном режиме.
«Пассажир оперативно изъяли из колеи и передали врачам скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.
Ранее подобный инцидент произошел на станции метро «Лыбидская». Там человек упал на колеи в тоннеле. Очевидцы слышали крики.
«Юноша, 2006 года рождения, ехал „зацепом“ между вагонами поезда, не удержался и упал на пути в тоннеле на станции „Лыбидская“, — рассказали в полиции.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь и передали медикам. Какие именно травмы получил парень и в каком состоянии пока неизвестно.