Киев
496
В метро Киева пассажир упал на пути: что известно

Пострадавший, оказавшийся на путях метро в Киеве, передан медикам.

Дополнено новыми материалами

В Киеве на станции метро «Позняки» человек упал на колеи. Движение станцией закрыли.

Об этом сообщает КГГА.

В настоящее время движение поездов по «зеленой» ветке осуществляется между станциями «Сырец» — «Осокорки» и «Красный хутор» — «Харьковская»

На место происшествия следуют соответствующие службы.

Добавляется, что об изменениях и возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.

Впоследствии движение поездов по «зеленой» линии метро возобновлено в обычном режиме.

«Пассажир оперативно изъяли из колеи и передали врачам скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Ранее подобный инцидент произошел на станции метро «Лыбидская». Там человек упал на колеи в тоннеле. Очевидцы слышали крики.

«Юноша, 2006 года рождения, ехал „зацепом“ между вагонами поезда, не удержался и упал на пути в тоннеле на станции „Лыбидская“, — рассказали в полиции.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и передали медикам. Какие именно травмы получил парень и в каком состоянии пока неизвестно.

