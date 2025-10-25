В метро Киева на пути упал человек: что известно

Метро Киева

В метро Киева под поезд упал человек. Есть изменения в движении поездов.

Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.

Сообщили об изменениях в движении поездов на красной ветке метро. Да, они курсируют от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

«Станции „Днепр“, „Гидропарк“ и „Левобережная“ временно закрыты на вход из-за попадания на пути пассажира на станции „Днепр“, — отметили в сообщении.

На место уже прибыли соответствующие службы.

Дополнительную информацию о возобновлении движения поездов в обычном режиме сообщат впоследствии.

Ранее подобный инцидент произошел на станции метро "Позняки" в Киеве. Там человек упал на колеи. Движение станцией закрыли.

Сообщалось, что движение поездов по «зеленой» ветке осуществлялось между станциями «Сырец» — «Осокорки» и «Красный хутор» — «Харьковская»