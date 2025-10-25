- Дата публикации
В метро Киева на пути упал человек: что известно
Из-за инцидента с падением человека на пути в метро Киева некоторые станции временно закрыты на вход.
В метро Киева под поезд упал человек. Есть изменения в движении поездов.
Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.
Сообщили об изменениях в движении поездов на красной ветке метро. Да, они курсируют от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».
«Станции „Днепр“, „Гидропарк“ и „Левобережная“ временно закрыты на вход из-за попадания на пути пассажира на станции „Днепр“, — отметили в сообщении.
На место уже прибыли соответствующие службы.
Дополнительную информацию о возобновлении движения поездов в обычном режиме сообщат впоследствии.
Ранее подобный инцидент произошел на станции метро "Позняки" в Киеве. Там человек упал на колеи. Движение станцией закрыли.
Сообщалось, что движение поездов по «зеленой» ветке осуществлялось между станциями «Сырец» — «Осокорки» и «Красный хутор» — «Харьковская»