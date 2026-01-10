ТСН в социальных сетях

Киев
140
1 мин

В метро Киева мужчина остановил движение поездов беготней по путям: что известно

Полиция задержала правонарушителя.

Александр Марущак
Тоннели метро

В Киеве мужчина бегал по тоннелю метро / © Фото из открытых источников

В Киеве произошло чрезвычайное происшествие в подземке . На станции метро «Олимпийская» мужчина прыгнул на рельсы и побежал в тоннель станции «Украинских героев». Из-за мужчины на путях движение поездов на синей ветке остановили.

«Муж соскочил на пути и побежал в направлении станции „Украинских героев“. Сейчас устанавливаем местонахождение и личность мужчины», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Между тем, в столице была объявлена воздушная тревога и станция начала работать в режиме укрытия.

В полиции Киевского метрополитена сообщили ТСН.UA, что мужчину задержали. Ему 20 лет. Пока молодой человек бегал по туннелю с 21:55 до 22:34 на станции сняли напряжение. Правонарушителя привлекают к административной ответственности по ст. 173 КУоАП.

Напомним, в Киеве водитель пытался наехать на полицейского и скрылся. Как сообщили в полиции, во время несения службы правоохранители остановили водителя для проверки. В этот момент наставник внезапно начал движение автомобиля в направлении работника полиции, а впоследствии скрылся с места происшествия.

