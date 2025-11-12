СБУ разоблачила подготовку серии терактов в метро Киева и крупных ТРЦ

Метро / © pixabay.com

Служба безопасности Украины сорвала планы российских спецслужб по осуществлению масштабных терактов в столице. Злоумышленники планировали подрывы в киевском метро, в крупных торгово-развлекательных центрах и заказные убийства известных украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники разоблачили резидента ФСБ России, который координировал подготовку диверсий. Им оказался житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу. По данным следствия, он подыскивал «единомышленников» среди местных жителей — преимущественно граждан Украины, которые не подлежали мобилизации, — и вербовал их в агентурную сеть ФСБ.

СБУ задокументировала попытку направления в Киев завербованного агента из Крыма, который пересек украинскую границу через третьи страны. По прибытии в столицу он получил от своего куратора координаты схрона, где должен был забрать пистолет Макарова с патронами. По заданию ФСБ агент должен был совершить заказное убийство известной медийной личности в Киеве.

Кроме того, оккупанты поручили ему подготовить взрывы в нескольких столичных ТРЦ и на одной из станций метро. Для этого он получил подробные инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, замаскированных в рюкзаках. Каждая взрывчатка должна была быть оснащена мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик — в момент наибольшего скопления людей.

Таким образом, по замыслу российских спецслужб, теракты должны были вызвать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в Киеве.

Благодаря действиям на опережение, СБУ вовремя разоблачила агента, задокументировала его контакты с резидентом ФСБ и предотвратила преступление.

Организатору из Крыма заочно сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится на временно оккупированной территории, однако продолжаются мероприятия для привлечения его к ответственности. Следствие также устанавливает всех участников агентурной сети ФСБ, причастных к подготовке терактов.

