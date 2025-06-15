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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В метро Киева человек упал на пути в тоннеле - что известно

Юноша катался между вагонами поездов, и это едва не закончилось трагедией.

Авторы публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Метро

Метро / © Полиция Киева / Facebook

В столичном метрополитене произошло чрезвычайное происшествие — человек упал на пути в тоннеле возле станции метро.

В полиции Киевского метрополитена ТСН.ua рассказали детали чрезвычайного происшествия.

Вчера вечером стало известно, что в тоннеле станции «Лыбедская» человек оказался на рельсах. Очевидцы сообщали в Сети, что из тоннеля были слышны крики. Движение поездов остановили, на место прибыли все экстренные службы.

Пока длилась спасательная операция, поезда на синей ветке подземки курсировали от станций «Героев Днепра» до «Олимпийской».

«Юноша, 2006 года рождения, ехал „зацепом“ между вагонами поезда, не удержался и упал на пути в тоннеле на станции „Лыбедская“, — рассказали в полиции.

Там добавляют, что работники полиции и метрополитена подняли пострадавшего на платформу, оказали домедицинскую помощь и передали медикам. Какие именно травмы получил юноша, пока неизвестно.

После этого движение поездов на линии восстановили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро. Они в погоне за «эксклюзивными» видео для социальных сетей пренебрегли правилами безопасности и рисковали жизнью, подросткам грозит 15 суток ареста.

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