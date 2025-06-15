В метро Киева человек упал на пути в тоннеле - что известно

Метро / © Полиция Киева / Facebook

Реклама

В столичном метрополитене произошло чрезвычайное происшествие — человек упал на пути в тоннеле возле станции метро.

В полиции Киевского метрополитена ТСН.ua рассказали детали чрезвычайного происшествия.

Вчера вечером стало известно, что в тоннеле станции «Лыбедская» человек оказался на рельсах. Очевидцы сообщали в Сети, что из тоннеля были слышны крики. Движение поездов остановили, на место прибыли все экстренные службы.

Реклама

Пока длилась спасательная операция, поезда на синей ветке подземки курсировали от станций «Героев Днепра» до «Олимпийской».

«Юноша, 2006 года рождения, ехал „зацепом“ между вагонами поезда, не удержался и упал на пути в тоннеле на станции „Лыбедская“, — рассказали в полиции.

Там добавляют, что работники полиции и метрополитена подняли пострадавшего на платформу, оказали домедицинскую помощь и передали медикам. Какие именно травмы получил юноша, пока неизвестно.

После этого движение поездов на линии восстановили.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро. Они в погоне за «эксклюзивными» видео для социальных сетей пренебрегли правилами безопасности и рисковали жизнью, подросткам грозит 15 суток ареста.