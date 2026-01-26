- Дата публикации
В Коцюбинском в многоэтажке взорвался газовый баллон: есть пострадавшие
Жители квартиры пытались нагреть воду, используя портативный газовый туристический баллон.
В поселке Коцюбинское в Бучанском районе под Киевом произошел взрыв в квартире многоэтажного дома.
Об этом сообщила полиция Киевщины в Telegram.
По данным полицейских, причиной инцидента стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Подробности инцидента
Сообщение о взрыве поступило в милицию от соседа, услышавшего громкий звук в одном из помещений. На место происшествия прибыли работники полиции и медики.
Как предварительно установили следователи, жильцы квартиры пытались нагреть воду, используя портативный газовый туристический баллон. Во время эксплуатации устройства произошел взрыв, который привел к травмам и повреждению имущества.
Состояние пострадавших
В результате взрыва пострадали два человека:
69-летний мужчина получил ожоги и был срочно госпитализирован;
женщина также получила ожоги разной степени тяжести.
Полиция Киевщины устанавливает все окончательные обстоятельства происшествия.
Напомним, в Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина.