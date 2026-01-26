ТСН в социальных сетях

Киев
175
1 мин

В Коцюбинском в многоэтажке взорвался газовый баллон: есть пострадавшие

Жители квартиры пытались нагреть воду, используя портативный газовый туристический баллон.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия взрыва газового баллона в квартире

Последствия взрыва газового баллона в квартире / © Полиция Киевской области

В поселке Коцюбинское в Бучанском районе под Киевом произошел взрыв в квартире многоэтажного дома.

Об этом сообщила полиция Киевщины в Telegram.

По данным полицейских, причиной инцидента стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Подробности инцидента

Сообщение о взрыве поступило в милицию от соседа, услышавшего громкий звук в одном из помещений. На место происшествия прибыли работники полиции и медики.

Как предварительно установили следователи, жильцы квартиры пытались нагреть воду, используя портативный газовый туристический баллон. Во время эксплуатации устройства произошел взрыв, который привел к травмам и повреждению имущества.

Состояние пострадавших

В результате взрыва пострадали два человека:

  • 69-летний мужчина получил ожоги и был срочно госпитализирован;

  • женщина также получила ожоги разной степени тяжести.

Полиция Киевщины устанавливает все окончательные обстоятельства происшествия.

Напомним, в Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина.

