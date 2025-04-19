В КМВА сказали, планируются ли изменения в графике комендантского часа на Пасху

Пасха / © Credits

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В Киеве ужесточаются меры безопасности во время проведения Пасхальных праздников. Изменения в графике комендантского часа не предусмотрены.

Об этом сообщили в КМВА.

Жителей призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы направляйтесь к укрытиям.

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"Мы не верим каким-либо "заверениям" россиян. Мы знаем, что имеем дело с палачами и террористами. И мы победим. Потому что свет обязательно победит тьму", - акцентировали в ведомстве.

Раньше мы рассказывали о традициях празднования светлого праздника Пасхи.