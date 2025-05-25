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- Киев
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В КМВА рассказали о последствиях атаки на Киев
В нескольких районах столицы зафиксированы разрушения.
В результате вражеской атаки в ночь на 25 мая по объектам гражданской инфраструктуры Киева зафиксировано повреждение общежития, с возгоранием, а также падение обломков сбитых вражеских БПЛА в нескольких локациях в Голосеевском районе.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
Сообщается также о разрушении 2 этажа частного жилого дома в Днепровском районе столицы.
В Шевченковском районе был поврежден бизнес-центр.
По состоянию на 04:00 подтверждено 11 пострадавших от 18 до 62 лет. Информация уточняется.
На всех местах повреждения работают спасатели, другие службы.
Ранее сообщалось, что в России в ночь на 25 мая в небо поднялась стратегическая авиация врага, которая может осуществить ракетный удар по Украине.
Позже стало известно, что российские захватчики в ночь на 25 мая совершили массированный ракетный обстрел Украины.