- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
В КМВА рассказали о последствиях атаки БпЛА на Киев
В результате ночной атаки вражеских беспилотников в Деснянском районе Киева были повреждены окна в одном из нежилых зданий.
В результате атаки вражеских БПЛА в Деснянском районе Киева повреждены окна в нежилом здании.
Об этом говорится в сообщении КМВА Тимура Ткаченко.
«В Деснянском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА повреждены окна в нежилом здании», — говорится в сообщении.
Он добавил, что информация о пострадавших и объеме повреждений уточняется.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 7 июля сработали силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников .
Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .