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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В КМВА рассказали о последствиях атаки БпЛА на Киев

В результате ночной атаки вражеских беспилотников в Деснянском районе Киева были повреждены окна в одном из нежилых зданий.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © ТСН

В результате атаки вражеских БПЛА в Деснянском районе Киева повреждены окна в нежилом здании.

Об этом говорится в сообщении КМВА Тимура Ткаченко.

«В Деснянском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА повреждены окна в нежилом здании», — говорится в сообщении.

Он добавил, что информация о пострадавших и объеме повреждений уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 7 июля сработали силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников .

Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

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