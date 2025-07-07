В КМВА рассказали о последствиях атаки БпЛА на Киев

Работа сил ПВО / © ТСН

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В результате атаки вражеских БПЛА в Деснянском районе Киева повреждены окна в нежилом здании.

Об этом говорится в сообщении КМВА Тимура Ткаченко.

«В Деснянском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА повреждены окна в нежилом здании», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что информация о пострадавших и объеме повреждений уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 7 июля сработали силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников .

Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .