В КМВА назначили временного руководителя: кто такой Андрей Ткачев

Андрей Ткачев / © Фото из открытых источников

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Первый заместитель начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев будет временно исполнять обязанности главы КМВА.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Киевского городского совета.

Согласно документу, Андрей Ткачев будет выполнять полномочия начальника Киевской городской военной администрации по назначению нового руководителя. Контроль за исполнением распоряжения он оставил за собой.

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До этого Ткачев занимал должность первого заместителя начальника КМВА Тимура Ткаченко, которого президент Владимир Зеленский уволил 16 июля. Нового полноценного главу столичной военной администрации глава государства должен назначить отдельным указом.

Что известно об Андрее Ткачеве

До работы в Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев работал в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, где возглавлял Департамент государственного контроля.

В 2015-2021 годах он участвовал в реформировании Национальной полиции. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году добровольно вступил в Сил обороны Украины.

Почему КМВА осталась без руководителя

Должность начальника Киевской городской военной администрации остается вакантной с 16 июля, когда президент Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко.

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Ткаченко возглавлял КМВА от 31 декабря 2024 года.

Напомним, на днях после серии встреч с командирами украинский президент провел специальную Ставку. Зеленский заявил о новом формате взаимодействия, пересмотре приоритетов и подготовке к осени.

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