Киев
186
1 мин

В Киевской области зафиксированы российские беспилотники: в столице снова раздаются взрывы

В Киевской области работает ПВО.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ночью над Киевской областью украинская ПВО отрабатывает по враждебным БПЛА. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.

Предварительно сообщается, что слышавшие киевляне взрывы являются следствием работы противовоздушной обороны.

Граждан просят соблюдать информационную тишину - не снимать и не распространять видео или фото работы ПВО, мест прилетов или обломков, ведь это может скорректировать огонь врага.

186
