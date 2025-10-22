В Киевской области зафиксированы российские беспилотники: в столице снова раздаются взрывы

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Ночью над Киевской областью украинская ПВО отрабатывает по враждебным БПЛА. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.

Предварительно сообщается, что слышавшие киевляне взрывы являются следствием работы противовоздушной обороны.

Граждан просят соблюдать информационную тишину - не снимать и не распространять видео или фото работы ПВО, мест прилетов или обломков, ведь это может скорректировать огонь врага.