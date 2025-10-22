- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области зафиксированы российские беспилотники: в столице снова раздаются взрывы
В Киевской области работает ПВО.
Ночью над Киевской областью украинская ПВО отрабатывает по враждебным БПЛА. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.
Предварительно сообщается, что слышавшие киевляне взрывы являются следствием работы противовоздушной обороны.
Граждан просят соблюдать информационную тишину - не снимать и не распространять видео или фото работы ПВО, мест прилетов или обломков, ведь это может скорректировать огонь врага.