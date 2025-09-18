ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников: работает ПВО

В ночь на 18 сентября в Киевской области заметили движение враждебных БпЛА. Украинские силы противовоздушной обороны уже работают над ликвидацией угрозы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В Киевской области в воздушном пространстве зафиксировано движение вражеских беспилотных летательных аппаратов . В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности. Важно не снимать и не распространять в сети работу украинских защитников, чтобы не помогать врагу корректировать атаки.

Власти подчеркивают: не пренебрегайте сигналами тревоги и дождитесь официального отбоя в безопасных местах.

Дата публикации
Количество просмотров
51
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie