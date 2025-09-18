- Дата публикации
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников: работает ПВО
В ночь на 18 сентября в Киевской области заметили движение враждебных БпЛА. Украинские силы противовоздушной обороны уже работают над ликвидацией угрозы.
В Киевской области в воздушном пространстве зафиксировано движение вражеских беспилотных летательных аппаратов . В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности. Важно не снимать и не распространять в сети работу украинских защитников, чтобы не помогать врагу корректировать атаки.
Власти подчеркивают: не пренебрегайте сигналами тревоги и дождитесь официального отбоя в безопасных местах.