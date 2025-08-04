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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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259
Время на прочтение
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В Киевской области зафиксировано движение враждебных БПЛА: в регионе работают силы ПВО.

Россияне продолжают надоедать украинцам ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

На Киевщине зафиксировано движение российских БПЛА .

Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в соцсетях.

  • В регионе работают силы ПВО.

  • Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

  • Не пренебрегайте правилами безопасности.

  • Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Напомним, Россия атаковала Киев ракетами в ночь на 3 августа.

А ранее, 31 июля, столицу атаковали новые реактивные БПЛА.

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