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- Киев
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В Киевской области зафиксировано движение враждебных БПЛА: в регионе работают силы ПВО.
Россияне продолжают надоедать украинцам ночью.
На Киевщине зафиксировано движение российских БПЛА .
Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в соцсетях.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, Россия атаковала Киев ракетами в ночь на 3 августа.
А ранее, 31 июля, столицу атаковали новые реактивные БПЛА.