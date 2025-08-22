- Дата публикации
В Киевской области зафиксировали вспышку ECHO-вируса среди детей: что о нем известно
Специалисты предупреждают, что участились случаи высыпаний у детей на ладонях, слизистых рта, которые могут сопровождаться кишечными расстройствами.
В Киевской области в Броварской громаде наблюдаются случаи заболеваний не только бактериальными острыми кишечными инфекциями, но и вирусологическими. В частности, фиксируют заболеваемость из-за ECHO-вирусов.
Об этом сообщает Telegram-канал «Трибуна-Бровары».
Специалисты отметили связь этих симптомов с отдыхом на частных базах, посещением открытых бассейнов, публичных пляжей на озерах и реках района.
«Дети возвращаются с отдыха, а уже через несколько дней могут инфицировать других детей и вне зон отдыха», — рассказала директор Броварского районного филиала ГУ «Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Елена Левченко.
Как таковой специфический вирус не выделен, но специалисты относят его к ECHO-вирусам (вид вирусов из рода энтеровирусов семейства Picornaviridae — ред.). Определяют его именно по описанной симптоматике со специфическими высыпаниями на коже и слизистых.
«Взрослые почти не обращаются к медикам, поскольку высыпания на коже непродолжительны и проходят без специфического лечения. А вот у детей дошкольного возраста вирус может повлечь за собой температуру и кишечное расстройство», — рассказала специалист.
Левченко посоветовала усилить внимание к личной гигиене, особенно для малышей. Всегда мыть руки после посещения водоемов и игры в песке, а игрушки после улицы обрабатывать содовым раствором.
Специалист отметила, что эта инфекция не уникальна и наблюдается сезонно из года в год.
В заключение Елена Анатольевна подчеркнула, что регулярно проверяют озерную воду в парках Броваров и песок на игровых площадках громады на наличие бактериальных возбудителей. Именно такой угрозы они не несут. А вот на наличие вирусных возбудителей проверки проводят реже и их гораздо труднее контролировать — одного посещения песочницы инфицированным животным достаточно, чтобы дети рисковали заболеть.
«Поэтому будьте внимательны к гигиене во время отдыха на природе», — резюмирует специалист.