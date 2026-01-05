В Киевской области зафиксировали вражеские БПЛА: работает ПВО

Дрон / © ТСН.ua

В Киевской области зафиксировали вражеские беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны совершают боевую работу по их уничтожению.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Все жители города просят срочно пройти к укрытиям гражданской защиты и находиться там до отбоя.

Жителей Киевской области также призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

Отдельно отмечается необходимость соблюдения информационной тишины - не фиксируйте и не распространяйте в сети работу украинских защитников.

