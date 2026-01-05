ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области зафиксировали вражеские БПЛА: работает ПВО

В воздушном пространстве Киевской области были обнаружены российские беспилотники, по целям работающие силы противовоздушной обороны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киевской области зафиксировали вражеские беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны совершают боевую работу по их уничтожению.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Все жители города просят срочно пройти к укрытиям гражданской защиты и находиться там до отбоя.

Жителей Киевской области также призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

Отдельно отмечается необходимость соблюдения информационной тишины - не фиксируйте и не распространяйте в сети работу украинских защитников.

Напомним, что ранее в Полтаве раздались взрывы .

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie