- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области зафиксировали вражеские БПЛА: работает ПВО
В воздушном пространстве Киевской области были обнаружены российские беспилотники, по целям работающие силы противовоздушной обороны.
В Киевской области зафиксировали вражеские беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны совершают боевую работу по их уничтожению.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Все жители города просят срочно пройти к укрытиям гражданской защиты и находиться там до отбоя.
Жителей Киевской области также призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.
Отдельно отмечается необходимость соблюдения информационной тишины - не фиксируйте и не распространяйте в сети работу украинских защитников.
Напомним, что ранее в Полтаве раздались взрывы .