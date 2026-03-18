В Киевской области зафиксировали движение вражеских дронов: работает ПВО

Дрон

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников . В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее завершения. Также граждан просят не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, чтобы не подвергать их опасности.

Информация о последствиях атаки уточняется.

