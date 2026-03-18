ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области зафиксировали движение вражеских дронов: работает ПВО

В Киевской области во время воздушной тревоги зафиксировали движение вражеских дронов — силы ПВО уже работают.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников . В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее завершения. Также граждан просят не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, чтобы не подвергать их опасности.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее мы писали, что в Киеве с утра 14 марта объявили воздушную тревогу.

Дата публикации
Количество просмотров
25
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie