В Киевской области юноша избил прохожего и стрелял из пистолета: причина шокирует

Переход

Реклама

В Буче на Киевщине мужчина избил прохожего и стрелял в него. Его задержали полицейские.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Детали преступления

Как стало известно следователям, мужчина находился в пешеходном переходе, где решил выполнить физиологические потребности стен. Проходивший мимо мужчина сделал замечание за такое недопустимое поведение. Но в ответ получил удары кулаками и ногами по лицу и туловищу. После этого фигурант произвел выстрел из пистолета.

Реклама

"Когда пострадавший вышел на улицу, нападавший догнал его, дважды выстрелил в воздух, приказал лечь на землю и продолжил избивать потерпевшего. После совершенного злоумышленник скрылся", - отметили правоохранители.

Личность и местонахождение нападавшего быстро установили. Его задержали. Это 18-летний житель Киевщины.

Открыто уголовное производство. Фигурант может сесть за решетку на 7 лет.

Ранее в киевском СИЗО арестованный напал на сотрудника. Ему грозит 5 лет заключения.

Реклама

Так, во время проведения обыска арестованный угрожал инспектору, а затем схватился за нагрудный видеорегистратор сотрудника СИЗО с намерением его отключить. Милиционер попытался остановить противоправные действия. Впрочем, злоумышленник нанес ему несколько ударов руками и головой в лицо.