В Киевской области ввели экстренные отключения: какие районы без света

Отключение света / © Associated Press

В понедельник, 26 января, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» на части Киевской области начали действовать экстренные ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает ДТЭК.

«В части Броварского и Бориспольского районов по команде „Укрэнерго“ применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Также добавляют, что на время действия экстренных мер стандартные графики стабилизационных отключений не работают. Энергетики работают над возобновлением стабильной работы сети.

Напомним, после массированного ракетного удара России Киев оказался в критической энергетической ситуации. Столица потеряла свою электрогенерацию и полностью зависит от внешнего питания.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что в результате российских ударов и непогоды по состоянию на утро 26 января в стране действуют графики отключений.