В Киевской области воду будут подавать по графикам: что известно

Вода / © Pixabay

Дополнено новыми материалами

В Ирпене из-за отсутствия электроэнергии изменен режим работы водопроводной сети. Сегодня вода жителям должна была подаваться по временному расписанию в утренние и вечерние часы. Однако по информации премьер-министра Юлии Свириденко, ситуацию с водоснабжением улучшат в ближайшее время.

О внедрении графиков водоснабжения сообщил КП «Ирпеньводоканал».

Согласно обнародованному графику, водоснабжение должно было осуществляться в следующие интервалы:

с 06:00 до 09:00 — в утреннее время;

с 18:00 до 21:30 — в вечернее время.

Комментируя вынужденные ограничения, представители коммунального предприятия отметили:

«КП „Ирпенводоканал“ работает в условиях чрезвычайных вызовов, чтобы обеспечить общину водой. После возобновления стабильного электроснабжения подача воды сразу вернется в штатный режим».

Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, поставки воды в Ирпене будут внедряться без графиков.

«Только что говорила с руководителем Киевской ОВА Калашником по ситуации с водоснабжением в Ирпене — максимально оперативно должно быть восстановлено нормальное водоснабжение без графиков. Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже отправлено в Ирпень», — сообщила Юлия Свириденко.

По ее словам, кроме решения локальной проблемы в Ирпене, Правительство начало масштабную проверку готовности других общин. Вице-премьер-министру Алексею Кулеби вместе с главами ОВА поручено срочно подать в Кабинет Министров отчет о дополнительных потребностях объектов критической инфраструктуры в источниках резервного питания.

«Правительство оказывает полную поддержку общинам и готово обеспечивать дополнительный ресурс», — добавила она.

Какая ситуация в столице и в Киевской области?

Напомним, после обстрела в Киеве изменили графики отключения света, предварительные графики были отменены.

Без отопления остаются около полутысячи многоэтажек.

В столице и Киевской области ряд супермаркетов временно приостановили работу, в том числе Novus на Позняках и Осокорках, а также «Сильпо». АТБ, по данным самой компании, работает бесперебойно.

Украинцам советуют не надеяться на стабилизацию энергообеспечения до конца зимы. Эксперт Владимир Омельченко объяснил, что с каждой новой атакой на энергетику ситуация только ухудшается, ведь система физически не способна выдерживать постоянные удары, несмотря на усилия специалистов.