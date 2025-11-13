- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1300
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области в квартире взорвалось зарядное устройство: пострадала семья
Уже на месте происшествия спасатели установили, что в результате взрыва зарядного устройства произошло возгорание квартиры. Внутри была семья с двумя маленькими детьми.
В селе Новоселки в Киевской области из-за взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми.
О случае сообщили в ГСЧС.
«В результате взрыва возник пожар. Сильное задымление подъезда заблокировало жителей многоэтажки. Спасатели деблокировали дверь, эвакуировали из дома 62 жителя, вывели на свежий воздух пострадавшую семью и передали медикам», — говорится в сообщении.
Двое детей и отец госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
