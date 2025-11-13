ТСН в социальных сетях

1300
1 мин

В Киевской области в квартире взорвалось зарядное устройство: пострадала семья

Уже на месте происшествия спасатели установили, что в результате взрыва зарядного устройства произошло возгорание квартиры. Внутри была семья с двумя маленькими детьми.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте инцидента

На месте инцидента

В селе Новоселки в Киевской области из-за взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми.

О случае сообщили в ГСЧС.

«В результате взрыва возник пожар. Сильное задымление подъезда заблокировало жителей многоэтажки. Спасатели деблокировали дверь, эвакуировали из дома 62 жителя, вывели на свежий воздух пострадавшую семью и передали медикам», — говорится в сообщении.

Двое детей и отец госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Напомним, во Львове произошел взрыв газа в квартире. Жилье разрушено, пострадала женщина.

1300
