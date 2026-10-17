В Киевской области ухудшилось качество воздуха: жителей трёх городов предупредили об опасности

Загрязнение воздуха в Киевской области 17 октября / © УНИАН

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В трёх городах Киевской области зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Речь идет о Белой Церкви, Вишневом и Броварах.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Причиной стало повышенное содержание мелкодисперсной пыли, концентрация которой уже начала снижаться. По результатам мониторинга, уровень загрязнения в трёх городах пока остаётся умеренным. В то же время специалисты предупреждают, что длительное пребывание в воздухе с мелкодисперсной пылью может негативно сказаться на самочувствии.

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Наиболее чувствительны к такому загрязнению дети, пожилые люди и лица, склонные к раздражениям. В частности, они могут испытывать затруднения или дискомфорт при дыхании.

Пока ситуация не нормализуется, жителям рекомендуется ограничить прогулки и держать окна закрытыми. Также следует пить достаточно жидкости, а тем, у кого дома есть очиститель воздуха, советуют использовать его на максимальной мощности.

В то же время в остальных населенных пунктах области показатели содержания химических и биологических веществ в атмосфере не выходят за допустимые пределы. Общее качество воздуха в Киевской области оценивается как удовлетворительное.

Радиационная обстановка также остается в пределах нормы: уровень гамма-излучения соответствует естественным фоновым значениям.

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Наблюдения за состоянием воздуха в регионе продолжаются.

Напомним, вчера в поселке Маневичи на Волыни предупредили о возможной аварийной ситуации на одном из предприятий, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферу.

Позже глава Маневицкого поселкового совета Александр Гаврилюк сообщил, что угрозы выброса аммиака за пределы поврежденного предприятия нет.

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