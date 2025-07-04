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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
265
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области спасатели преодолевают последствия ночного террора РФ (фото)

Жертв и потерпевших, к счастью, нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС

Ночью враг нанес очередные удары по мирным громадам Киевщины.

Об этом информирует ГСЧС Украины.

В результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины.

Спасатели ликвидировали пожар кровли многоэтажки и возгорание 7 частных гаражей.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар

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