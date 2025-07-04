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- Киев
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В Киевской области спасатели преодолевают последствия ночного террора РФ (фото)
Жертв и потерпевших, к счастью, нет.
Ночью враг нанес очередные удары по мирным громадам Киевщины.
Об этом информирует ГСЧС Украины.
В результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины.
Спасатели ликвидировали пожар кровли многоэтажки и возгорание 7 частных гаражей.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар