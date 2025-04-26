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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киевской области слышны взрывы: что известно

Есть угроза российских БпЛА.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрывы.

Взрывы.

В субботу утром, 26 апреля, в Киевской области произошли взрывы. Над регионом фиксируют российские беспилотники.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

В частности, сильные взрывы раздавались в Белой Церкви, сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Заметим, что в Киевской области от 03:18 объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.

Как сообщалось, утром в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Была угроза ударов беспилотников.

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