- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 561
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области слышны взрывы: что известно
Есть угроза российских БпЛА.
В субботу утром, 26 апреля, в Киевской области произошли взрывы. Над регионом фиксируют российские беспилотники.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.
"В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
В частности, сильные взрывы раздавались в Белой Церкви, сообщают корреспонденты ТСН.ua.
Заметим, что в Киевской области от 03:18 объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.
Как сообщалось, утром в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Была угроза ударов беспилотников.