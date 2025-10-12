В Киевской области россияне дроном атаковали энергетиков

© Associated Press

Сегодня, 12 октября, атаковали дронами-камикадзе энергетическую инфраструктуру в Киевской области. Двое работников ДТЭК пострадали.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Во время восстановительных работ в Киевской области, уже после отбоя воздушной тревоги, бригада энергетиков попала под атаку „Шахеда“. Травмированы двое наших коллег», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, сообщает глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник на своей странице в Telegram-канале.

По его словам, один из энергетиков получил травму уха, ссадины ног и рук, а другой — осколочные ранения ног, рук, грудной клетки и головы.

Напомним, российские войска атаковали энергетиков в Черниговской области. В результате обстрела погибший.