- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области россияне дроном атаковали энергетиков
Во время восстановительных работ в Киевской области уже после отбоя воздушной тревоги бригада энергетиков попала под атаку вражеского дрона.
Сегодня, 12 октября, атаковали дронами-камикадзе энергетическую инфраструктуру в Киевской области. Двое работников ДТЭК пострадали.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Во время восстановительных работ в Киевской области, уже после отбоя воздушной тревоги, бригада энергетиков попала под атаку „Шахеда“. Травмированы двое наших коллег», — говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение, сообщает глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник на своей странице в Telegram-канале.
По его словам, один из энергетиков получил травму уха, ссадины ног и рук, а другой — осколочные ранения ног, рук, грудной клетки и головы.
Напомним, российские войска атаковали энергетиков в Черниговской области. В результате обстрела погибший.