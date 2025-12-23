- Дата публикации
-
Категория
Киев
- Количество просмотров
- 702
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области РФ ударила по жилому дому: фото и видео последствий
Обломки беспилотника РФ в Киевской области повлекли за собой пожар, разрушение и гибель человека.
В среду, 23 декабря, РФ атаковала Киевщину . Обломки российского БПЛА попали в жилой дом.
В Сети показали жуткие кадры с места удара.
На видео можно увидеть, как из-за удара РФ пылает жилой дом. ГСЧС работает, чтобы обуздать пламя.
Напомним, 23 декабря РФ атаковала Киевщину. Есть жертва и разрушение.
Так, в Вышгородском районе произошел пожар в частном двухэтажном доме. К сожалению, погибла 76-летняя женщина. Еще три человека - 1975, 1976 и 2009 года рождения получили осколочные ранения.
Также есть разрушение в Обуховском районе — в двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.